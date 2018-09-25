Впервые в Историческом парке: «Умный четверг» - совместный проект с областной научной библиотекой

36

27 сентября в 16 часов - первая встреча с самым известным автором многочисленных книг по истории Самарского края – главным библиографом, краеведом Александром Завальным!Приглашаем на открытую лекцию - «История Самарской геральдики». Вы узнаете, как коза появилась на гербе города, в чем особенности геральдики Самарской губернии и много других любопытных фактов о самарской символике.Место проведения: Исторический парк «Россия – Моя история» /Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3 этаж.Вход свободный. Возрастные ограничения 6+Предварительная запись по телефону: 2500152Отныне – каждый четвертый четверг месяца в четыре часа после полудня – вы можете узнать о Самарской истории все!Дальнейшие встречи:25 ОКТЯБРЯ, 16:00Лекция «История одной книги: Алексей Подуров (Педро) и его «Европейцы».Участники: Георгий Квантришвили, исследователь самарской литературы и Борис Трейбич, актер самарского театра «Город».22 НОЯБРЯ, 16:00Презентация сборника документов «Под знаменем Комуча (Самарский край, июнь-октябрь 1918 г.)».27 ДЕКАБРЯ, 16:00Лекция «Солженицын в контексте истории России». Участники: авторы сборника «Солженицын и Самара» - Петр Серафимович Кабытов, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, и Александр Никифорович Завальный, краевед и главныйбиблиограф Самарской областной библиотеки, передает пресс-служба Исторического парка «Россия – Моя история».