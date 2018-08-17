Впервые летняя космическая школа Самарского университета пройдет при поддержке ООН

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В 2018 году Летняя космическая школа пройдет с 20 августа по 1 сентября. 40 участников из ведущих университетов мира прошли предварительный отбор, проявив высокую степень мотивации и подтвердив свои базовые компетенции для участия в Школе. Высокая конкуренция среди иностранной молодежи обусловлена возрастающей популярностью Школы: в этом году заявки на участие подали 212 студентов из 32 стран мира. Причем с каждым годом расширяется и география участников, но наибольшее число заявок традиционно поступает из Европы и из стран Латинской Америки.Практика показывает, что участники Летней космической школы становятся востребованными специалистами на международном уровне. К примеру, выпускницу школы 2012 года Натали Мендез из Колумбии после обучения в университете пригласили на работу в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). А активная участница школы 2014 года Анна Ауман из Германии в этом году приехала в вуз на русско-немецкий форум уже в качестве представителя Вюрцбургского университета Юлиуса-Максимилиана.За 14 лет школа стала заметным событием для международного экспертного сообщества. Мировая известность в области наноспутниковых технологий и научные компетенции Самарского университета привлекают все более широкий круг специалистов. Год от года повышается образовательный уровень участников, увеличивается число докторантов и преподавателей университетов. Так, в этом году в Школе будет обучаться президент космического агентства Туниса Карим Хамид. В текущем году Школа получила поддержку со стороны Управления по использованию космического пространства в мирных целях ООН, что является подтверждением ее высокого статуса. Были выделены 5 грантов на обучение в Школе студентам из развивающихся стран, в частности, из Таиланда, Эфиопии, Туниса, Филиппин и Шри-Ланки. На открытии Школы - 20 августа - с приветственным видеообращением к участникам обратится директор Управления по вопросам космического пространства ООН Симонетта Ди Пиппо.Как и ранее в 2018 году обучение в Школе будет проходить в течение двух недель на английском языке, по его окончанию участники получат сертификат, который может быть зачтён в университетах, которые они представляют.В первую неделю Школы слушатели познакомятся с разработками Самарского университета в области наноспутников, достижениями АО "РКЦ "Прогресс", изучат современные программные средства проектирования наноспутников и их электронных систем, послушают лекции по актуальным вопросам создания наноспутников.В рамках второй недели участники Школы получат навыки самостоятельной проектной работы. За ограниченный промежуток времени участники Школы, разбившись на команды, будут выполнять предпроектный анализ наноспутников заданного назначения.Одним из значимых мотивирующих факторов для участников из зарубежных университетов является возможность ознакомиться с реализованными проектами межвузовской кафедры космических исследований в области наноспутниковых технологий, а также возможность посетить центры испытаний и управления полётами наноспутников. При этом акцент преподавателями Школы традиционно будет сделан на изучение технологий по созданию и использованию наноспутников класса CubeSat научно-образовательного назначения, передает пресс-служба Самарского университета.Фото: ssau.ru