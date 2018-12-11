"Возненавидел". Украинский моряк пожаловался на "пытки" песнями "Русского радио"

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— Песни с "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости, — написал Эйдер, добавив, что они полностью отрезаны от общения с внешним миром и ничего не знают о своих коллегах.Молодой человек также рассказал, что перенёс операцию, связанную с ранением левого колена и правого бедра, так как при инциденте туда попали осколки.— Сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться, — написал Эйдер.24-летний Андрей Артеменко сообщил, что ему оказывают необходимую медицинскую помощь и он идёт на поправку.Напомним, 25 ноября три украинских военных судна нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. На судах было 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ. Все они были арестованы. Как ранее писал Лайф, моряков навестили украинские консулы.