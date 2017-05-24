Возле трассы М-5 в Самарской области снесли незаконно возведенное кафе

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Администрация г.о. Сызрани обратилась в суд с требованием обязать гражданку В. снести незаконно возведенное предпринимательницей строение, оборудованое под кафе. Суд требование администрации города удовлетворил.В отделе судебных приставов №2 г. Сызрани было возбуждено исполнительное производство об обязании гражданки В. снести самовольно возведенное придорожное кафе у трассы М-5 «Урал» и привести земельный участок площадью 155 кв.м. в пригодное для использования состояние. Женщина была вызвана на прием к судебному приставу-исполнителю, где должницу предупредили об ответственности, которую она понесет в случае уклонения от исполнения решения суда.Работниками ведомства были осуществлены выходы на место совершения исполнительных действий, в ходе которых было установлено, что здание находится в исходном состоянии. Меры по самостоятельному сносу женщиной не предпринимались. В отношении должницы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 5 тысяч рублей. Также в отношении гражданки В. были составлены протоколы о привлечение ее к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 11 тысяч рублей. Помимо этого, в отношении должницы было вынесено постановление об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации.После применения к гражданке В. комплекса мер, женщина все же исполнила решение суда и освободила самовольно занятый земельный участок площадью 155 кв.м., осуществив снос, находящегося на нем кафе.Исполнительский сбор и административные штрафы должницей погашены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.