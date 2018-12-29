Возле Самарской областной юношеской библиотеки начнется ледовая стройка

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Начиная с 2013 года, каждую зиму на площадке перед учреждением создается постройка, символизирующая тему года или раскрывающая содержание популярных в молодежной сределитературных произведений. Например, в прошлую зиму это были держащие сердце ладони как символ 2018 года - Года добровольца (волонтера).2019 год – это Год театра, поэтому около библиотеки появится ледовая тематическая тантамареска. Построить седьмую в общей сложности фигуру планируется за месяц, в строительстве примут участие волонтеры, студенты Поволжского государственного колледжа, передает пресс-служба облправительства.