Возле Самарской областной юношеской библиотеки начнется ледовая стройка
29 декабря 2018 14:14
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Начиная с 2013 года, каждую зиму на площадке перед учреждением создается постройка, символизирующая тему года или раскрывающая содержание популярных в молодежной среде
литературных произведений. Например, в прошлую зиму это были держащие сердце ладони как символ 2018 года - Года добровольца (волонтера).
2019 год – это Год театра, поэтому около библиотеки появится ледовая тематическая тантамареска. Построить седьмую в общей сложности фигуру планируется за месяц, в строительстве примут участие волонтеры, студенты Поволжского государственного колледжа, передает пресс-служба облправительства.
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