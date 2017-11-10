Воспитателя в Саратовской области наказали за отказ принять ребенка в детсад

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В Ртищеве Саратовской области ребенку без уважительной причины отказали в посещении дошкольного учреждения. Как сообщает областная прокуратура, местная жительница заявила о нарушении прав её несовершеннолетнего сына. В августе мать привела ребенка в детский сад "Золотой петушок" с опозданием, и воспитатель отказалась принять его в группу. В этот же день женщина проходила стационарное лечение в медицинском учреждении. Утром она специально отпросилась в больнице, чтобы отвести ребенка в садик, а после должна была вернуться в палату, но из-за отказа воспитателя была вынуждена остаться дома на весь день.

Сотрудники Ртищевской межрайонной прокуратуры выяснили, что воспитатель нарушила закон, было возбуждено дело об административном правонарушении. Педагог наказана штрафом 10 тыс. руб., сообщает СарБК.