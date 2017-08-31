Воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России побывали на экскурсии в Автограде

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В преддверии начала нового учебного года представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области организовали для воспитанников Самарского кадетского корпуса МВД России экскурсию в Технический музей ОАО «АвтоВАЗ», расположенный в городе Тольятти.Экскурсоводы рассказали будущим полицейским о том, что музей ведет свою историю с 1998 года. На сегодняшний день музейно-парковый комплекс занимает площадь 38 гектаров и насчитывает более 460 экспонатов. Обо всем этом и многом другом ребята узнали, путешествуя по территории музея на автобусе. Они внимательно слушали информацию о коллекции музея, в которой собраны образцы вооружения времен I и II Мировых войн.Ребята своими глазами увидели бастионные пушки, гаубицы, танки, легендарную реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша», самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152, шведскую зенитную пушку «Бофорс». Как позже признались мальчишки, им особенно пришлись по душе образцы техники, стоящей на вооружении современных вооруженных сил: это вертолет МИ-24, дистанционно-летательные аппараты, самоходная гаубица «Акация», самоходные пушки, танки, зенитная самоходная установка «Шилка», самолеты, боевые машины десанта.Особый интерес у детей вызвали грузовые и легковые автомобили отечественного и иностранного производства, экспозиции железнодорожной и сельскохозяйственной, космической техники - это шасси лунохода, марсоход, натурный макет шагающего аппарата, платформа с колесно-шагающим движителем, специализированный транспортный робот. Ребят поразил факт, что эти образцы созданы в единственном экземпляре. Завороженные силой и мощью техники музея, дети буквально забыли обо всем, когда увидели один из главных экспонатов — дизельную подводную лодку проекта 641 «Б-307», длина которой составляет 91 метр, вес – 2000 тонн, а высота приблизительно равна пятиэтажному дому. «Какая же она огромная! – восхищалась ребята. Ребята с замиранием слушали об истории подлодки «Б-307» — гордости отечественного подводного флота.Затем ребята поехали в музей ВАЗа, где смогли увидеть самые популярные модели, которые сходят с конвейера тольяттинского автозавода сегодня, а также редкие экспонаты, которые уже не встретишь на улицах города. Наибольший интерес ребят вызвала «копейка» - один из первых автомобилей серийной сборки, ставший первой машиной, реализованной через торговую сеть. Заинтересовал школьников и двухместный автомобиль «Эльф», в 90-х годах участвовавший в международных автосалонах в Москве, Ницце и Париже. Сотрудники музея подробно рассказали ребятам о создателях и судьбе каждого вазовского раритета, после чего ребята задали экскурсоводу свои вопросы.Как отметили мальчишки, это была очень интересная и познавательная экскурсия. Знакомство с историей завода, по их мнению, это, прежде всего, знакомство с историей города, которую каждый житель Самарской области должен хорошо знать. В завершение мероприятия дети громко прокричали «Спасибо» организаторам экскурсии, которая им очень понравилась, сообщает облМВД.