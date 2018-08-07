Воркшоп #САМАРА_ОТКРЫТЫЙГОРОД по бесконфликтной реновации городской среды

59





Самарцы давно и не без основания считают свой город курортом: #самарагородкурорт - один из наиболее популярных в социальных сетях хэштегов о Самаре. Она уникальна с точки зрения местоположения, устройства исторической среды и теснейшей связи с самой длинной в Европе и самой известной русской рекой.



Еще с советских времен, когда Самара называлась Куйбышевым, за ней закрепилась слава закрытого города - центра оборонной промышленности и космической индустрии. Прошедший здесь летом Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 открыл курортный потенциал Самары как туристам, так и ее жителям.



Чтобы реализовать этот потенциал, городу необходимо пересмотреть подход к благоустройству общественных пространств и использовать принципы бесконфликтной реновации исторической среды, что и станет целью воркшопа.



Участниками воркшопа станут не только архитекторы, но и социологи, экономисты, юристы. Всесторонний подход к изучению

проектируемых площадок позволит создать продукт нового уровня – готовый проект с максимальными перспективами его реализации.



Молодые специалисты будут работать над тремя территориями в историческом центре Самары: улицей Куйбышева и стратегией ее развития; прибрежной полосой вдоль территории Жигулевского пивоваренного завода и Самарской ГРЭС; набережной от речного вокзала до улицы Кутякова.



В рамках воркшопа будут разработаны комплексные предпроектные предложения по развитию общественных пространств города, которые смогут лечь в основу технических заданий на проектирование для этих территорий, а молодые специалисты научатся работать с данными из

смежных областей. Таким образом будет сформирована принципиально новая практика работы с общественными пространствами с участием жителей, профессионального сообщества, бизнеса и власти.



Программа предполагает как работу в командах над проектными территориями, так и серию публичных лекций от специалистов в области городского планирования. Ежедневно в открытом лектории о самых успешных реализованных проектах общественных пространств будут рассказывать их авторы, социологи, специалисты по городской экономике и транспортному планированию.



семинара: бюро Wowhaus (Москва), ROOT development (Самара), проектное бюро Т.М. (Самара), правительство Самарской области, администрация городского округа Самара, Самарский государственный технический университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».



Подробная информация и форма подачи заявок: http://wowhaus.ru/about/samara.html.