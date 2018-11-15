Вопросы содействия занятости работников предпенсионного возраста взяты на контроль областными и муниципальными властями
15 ноября 2018 16:57
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В мероприятии приняли участие представители региональной исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов и внебюджетных фондов, Государственной инспекции труда в Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палаты и др.
Цель рабочей группы – оперативно реагировать на изменения в социально-экономической сфере и принимать управленческие решения по ее устойчивому развитию.
Одним из основных на заседании рассматривался вопрос сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста.
Во вступительном слове Александр Фетисов сообщил, что поставленные руководством страны и региона задачи по повышению уровня жизни и росту экономики невозможно решить без грамотно выстроенной и выверенной системы по поддержке граждан, в том числе людей предпенсионного возраста.
«Благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной категории, одной из которых является «дорожная карта» по содействию занятости работников предпенсионного возраста», – отметил Александр Фетисов.
Так, уровень занятости лиц предпенсионного возраста традиционно достаточно высок, выше общего уровня занятости. Если общий уровень занятости составляет 60-70%, то уровень занятости женщин 50-54 лет и мужчин 55-59 лет равен 85-90%.
По информации Роструда, на территории Самарской области на 8000 предприятиях трудовую деятельность осуществляют свыше 23 тысяч работников, достигающих возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) в 2019 году. При этом более половины от их числа (12,8 тыс. человек) сосредоточены на 780 предприятиях. На подавляющем большинстве предприятий численность работников данной категории не превышает 4 человек.
Как рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, «дорожная карта» предусматривает комплекс мер, в том числе превентивного характера, направленных на соблюдение работодателями трудового законодательства, мониторинг занятости работников предпенсионного возраста, содействие занятости этой категории граждан. Среди них такие меры, как:
– проведение специализированных ярмарок вакансий;
– создание консультационных пунктов по вопросам трудоустройства для граждан предпенсионного возраста во всех центрах занятости области;
– информирование работников о трудовых правах граждан и об ответственности работодателей в случае дискриминации работников по возрастному признаку;
– проведение опроса работодателей и самих граждан с целью выявления потребности в организации обучения;
– представление в Госинспекцию труда в Самарской области информации о работодателях, осуществляющих мероприятия по сокращению численности работников предпенсионного возраста и т.д.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для Самарской области на 2019 год предварительно предусмотрены средства в размере 107, 995 млн рублей, из которых 95% – средства федерального бюджета. Данные средства будут направлены на организацию обучения граждан предпенсионного возраста с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Также инициировано поручение главам муниципальных образований о возложении на территориальные межведомственные комиссии (рабочие группы) координации работы по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста; реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.
Данную работу уже активно начали осуществлять в большинстве муниципальных образованиях, остальные подключатся до конца ноября.
Александр Фетисов обратил внимание членов рабочей группы на то, что только благодаря межведомственной системной работе, отвечающей запросам современного общества, можно будет рассчитывать на положительные результаты, передает пресс-служба облправительства.
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