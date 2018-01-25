Вопреки прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян сокращаются четвертый год подряд
25 января 2018 20:49
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Всего за год реальные доходы россиян выросли лишь однажды — в январе на 8,8%, когда правительство решило выплатить пенсионерам 5 тыс. руб. в виде «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году. Рост доходов, зафиксированный в январе, стал первым случаем повышения доходов после 26 месяцев падения.
Падение наблюдается четвертый год подряд: в 2016 году реальные доходы россиян сократились на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. В методологии Росстата доходы складываются из зарплат, социальных выплат и прочих доходов, включая предпринимательские, минус налоги и другие обязательные платежи.
Среднемесячная зарплата работников организаций, по данным Росстата, в 2017 году составила 39 085 руб., что на 7,2% больше, чем в 2016 году. Реальная заработная плата по сравнению с прошлым годом также выросла — на 3,4%.
В конце августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что министерство прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в базовом сценарии на 2017 год до 1,2%.
Восстановительный рост реальных зарплат в 2017 году давал властям надежду на преодоление длительного спада реальных доходов и начало их роста. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил в интервью российским телеканалам, что рост реальных зарплат означает, что «мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут». Он назвал бедность «одной из самых кричащих проблем» современной российской экономики.
Причина расхождения динамики денежных доходов и реальных зарплат в том, что «скрытая» оплата труда и прочие доходы сокращались в 2017 году быстрее, чем росла наблюдаемая зарплата, полагает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения при росте наблюдаемой заработной платы работников, скорее всего, вызвано перераспределением между наблюдаемой и ненаблюдаемой оплатой труда в пользу наблюдаемой и сокращением общего объема «скрытого» фонда оплаты труда», — отметила Малева в докладе «Социальные уроки экономического кризиса», представленном в середине января на Гайдаровском форуме.
Сокращение реальных доходов, прослеживаемое в данных госстатистики, может быть объяснено тем, что Росстат сейчас отчитывается о зарплатах на крупных и средних предприятиях, что составляет примерно 40% от всей занятости, сказал РБК директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. «В оставшихся 60% динамика реальной зарплаты нам пока неизвестна», — отметил он. По его словам, рост экономики очень небольшой (по данным Росстата за январь—сентябрь 2017 года, рост ВВП равен 1,6%) и его недостаточно для обеспечения роста доходов. «Особых оснований для великих надежд я не вижу», — заключил Гимпельсон.
Ожидать роста реальных доходов в 2018 году не следует, потому как рост реальных зарплат, наблюдаемый в 2017 году, может остановиться, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «В 2018 году динамика зарплат не выглядит обнадеживающей, потому что большая часть зарплат индексируются на инфляцию прошлого года, которая составила 2,5%. Есть такой риск, что индексация зарплат приблизится к уровню инфляции 2017 года, между тем инфляция 2018 года как минимум во втором полугодии может ускориться, и тогда в реальном выражении зарплаты 2018 году могут не демонстрировать рост», — сказала РБК Орлова.
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