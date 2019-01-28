Вон из гнезда! Большинство россиян не хотят жить со взрослыми детьми

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65% опрошенных полагают, что отдельное проживание поможет молодым людям стать самостоятельнее и ответственнее. Ещё 31% респондентов считают, что это сделает детей независимыми при включении в трудовую жизнь.Треть опрошенных придерживается противоположной позиции — по их мнению, в 18−25 лет молодые люди ещё не готовы к самостоятельной жизни. В качестве главного аргумента сторонники данной точки зрения назвали отсутствие у детей собственного жилья и опыта по организации быта. Они опасаются, что неопытные ребята могут "пойти по неправильному пути".