Волжскому спасательному центру МЧС исполнилось 60 лет со дня образования

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Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службыпоздравил с круглой датой руководство, ветеранов и личный состав спасательного центра, отметив, что на протяжении уже длинного боевого пути Волжский спасательный центр неоднократно достойно показывал себя в работе по спасению жизни людей, материальных ценностей в условиях различных чрезвычайных ситуаций, происходивших на территории страны.На торжественном мероприятий начальником Главного управления были вручены ведомственные награды и благодарственные письма Главного управления наиболее отличившимся военнослужащим за успехи в службе.«60 лет – это большая дата, большой славный пройденный путь. Есть чему гордиться личному составу, гордиться Волжским спасательным центром и Самарская область, потому что те спасательный операции, в которых вы принимали участие, были сложными, и были выполнены с полной отдачей сил, и люди за это вам благодарны. Только в этом году на территории Самарской области личный состав Волжского спасательного центра участвовал в ликвидации последствий паводка в Тимофеевке, где в сложнейших условиях возводилась дамба, для того чтобы остановить поступление талых вод в населенный пункт. При проведении Чемпионата мира мы туши вместе с центром лесные пожары, которые были ликвидированы в кратчайшие сроки. За ваш труд, за выполненную вами работу люди вам говорят спасибо! И я, как начальник территориального пожарно-спасательного гарнизона горжусь тем, что Волжский спасательный центр МЧС России находится в составе гарнизона Самарской области»,- отметил в своем выступлении Олег Бойко.