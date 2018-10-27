Волжские казаки собрались в Самаре на Большой войсковой круг для того, чтобы выбрать Атамана
27 октября 2018 14:01
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В состав Волжского казачьего войска входят 50 станичных, 65 хуторских, 21 городское и юртовое общество. В них состоят 8100 казаков.
Приветствуя участников Большого круга, Дмитрий Азаров отметил: "Казаки, веками верой и правдой служи Отечеству,России.Это особое сословие служивых людей"
Сегодня государство уделяет серьезное внимание развитию российского казачества:
-совершенствуется правовая база;
-действует Совет при Президенте РФ;
-утверждена Стратегия госполитики.
"Возрождаются живые традиции казаков Волги, Кубани, Урала, Сибири и Дона. Активно развивается сеть казачьих образовательных учреждений,в числе которых Самарский казачий кадетский корпус, школы и классы. В них обучается почти 6 тысяч детей. Волжское казачье войско - неотъемлемая часть российского казачества. Наши казаки с честью несут службу",- отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор поблагодарил казаков за обеспечение общественного порядка при проведении ЧМ-2018 в Самаре и других городах ПФО.
"Участники и гости мирового первенства чувствовали себя комфортно и в полной безопасности,и в этом есть ваша заслуга", - отметил Дмитрий Азаров.
Большинством голосов участников Большого Войскового Круга принято решение о назначении на должность войскового Атамана Волжского казачьего общества, сроком на 5 лет, Юрия Иванова. Он принес присягу на верность и приступил к своим обязанностям, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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