Волонтёры проекта «Великие имена России» примут участие в общественной акции «Мы – едины!»

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В День народного единства, 4 ноября, в рамках общественной акции «Мы – едины!» активисты Общероссийского народного фронта и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вместе с жителями Самарской области проведутфлешмоб на набережной (около центральной сцены в районе бассейна ЦСК ВВС) и расскажут об известных, знаменитых исторических персонажах, прославивших нашу губернию в разные времена. Именно их фамилии вошли в список для народного голосования проекта «Великие имена России», которое стартует в нашей стране 12 ноября: конструкторы авиационной и ракетно-космической техники Сергей Королев, Дмитрий Козлов, Николай Кузнецов, великий русский художник Илья Репин, писатель Алексей Толстой, режиссер и сценарист Эльдар Рязанов, композитор Дмитрий Шостакович, основатель Самары князь Григорий Засекин, основатель Тольятти Василий Татищев, самарский губернатор Григорий Аксаков, спортсмен Александр Анюков и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.Информационная стойка проекта «Великие имена России», где волонтеры будут информировать пришедших на праздник жителей и гостей Самарской области о предстоящем голосовании и раздавать флаеры, начнет работать в 10 часов, как и остальные тематические,интерактивные и конкурсные площадки:– интерактивная выставка «Мы – едины!» (выставка национальных костюмов народов Самарской области, мастер-класс по составлению родословной своей семьи и др.);– арт-инсталляция «Историческая реконструкция события 1612 года»;– выставка коллекции ретро-мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова»;– гастрономическая выставка-ярмарка «Самарский дом» с дегустацией продукции;– тематические выставки и интерактивные площадки образовательных организаций Самарской области;– полевая кухня.В 11:30 на площадке «Великие имена России» состоится награждение победителя фото-флешмоба, прошедшего 27 октября. По условиям конкурса участник акции должен был в этот день одним из первых разместить в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Twitter, Facebookили «Одноклассники» свою фотографию с изображением того или иного великого соотечественника, участвующего в проекте по присвоению аэропортам дополнительных имен, его достижений или сферы деятельности. Среди главных критериев отбора были не толькооперативность размещения фото, оригинальная композиция, но и количество лайков и сопроводительный текст.«Мы хотим, чтобы жители Самарской области проголосовали за того, кого считают достойным украсить своим именем название аэропорта Курумоч. Для этого мы хотим рассказать о тех известных деятелях, конструкторах и художниках, чьи имена вошли в расширенный список претендентов. В День народного единства мы напомним молодым жителям о достижениях, которыми славится наша земля благодаря их великим авторам. Уверен, что цель флешмоба сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.В 11:00 начнется праздничный митинг. С приветственными словами к участникам акции обратятся руководители региона и почетные гости. В этом году центральным событием мероприятия станет массовый забег «Самарская миля», объединяющий всех присутствующих жителей и гостей нашего города. Дистанция забега равна 1586 метров, что ознаменовывает дату основания столицы нашей губернии. Старт забега состоится в 11:20 по набережной р.Волги до Полевого спуска, финиш – Волжский проспект ЦСК ВВС. Его продолжением, с 12:05 до 15:00,станет легкоатлетический забег «В беге мы едины» (по программе IV ежегодного полумарафона).Яркий танцевальный флешмоб #ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ (11:45 на склоне площади Славы) объединит более 500 лучших танцоров области из числа молодежных объединений и студенческих коллективов, к которым может присоединиться каждый желающий.Концертная программа «Россия объединяет» продолжит праздничные мероприятия в 11:20, а в 13:30 на сцене появится специальный гость программы – российская певица Юлианна Караулова, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети