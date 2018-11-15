Волонтёры СО принимают участие во Всероссийском форуме ресурсных центров добровольчества

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В столице Урала собралось более 100 человек из 77 субъектов России.«Выстраивание эффективного взаимодействия с НКО, органами власти, учебными заведениями, стратегия и тактика - все темы Форума очень важны для нас. Развиваемся вместе всей страной!», - отметила представитель департамента по делам молодёжи СО Юлия Чигарева, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.