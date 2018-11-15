Волонтёры СО принимают участие во Всероссийском форуме ресурсных центров добровольчества
15 ноября 2018 23:24
54
В столице Урала собралось более 100 человек из 77 субъектов России.
«Выстраивание эффективного взаимодействия с НКО, органами власти, учебными заведениями, стратегия и тактика - все темы Форума очень важны для нас. Развиваемся вместе всей страной!», - отметила представитель департамента по делам молодёжи СО Юлия Чигарева, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 ноября 2018 23:24
В столице Урала собралось более 100 человек из 77 субъектов России. Социум
45
15 ноября 2018 20:00
Об этом депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Твиттере. Социум
168
15 ноября 2018 19:29
Несмотря на то что система "Энергия-Буран" создавалась в ответ на американский Space Shuttle, советские инженеры сумели превзойти вероятного противника в новой... Социум
173
Здравоохранение
15 ноября 2018 17:30
Сегодня, 15 ноября, в Казани начал работу VI Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения», в котором принимают... Здравоохранение
151
15 ноября 2018 16:07
В программе семинара – прямые трансляции из операционных Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина. Здравоохранение
141
14 ноября 2018 18:00
В их числе , в том числе почти 300 тысяч детей. Здравоохранение
262
Новости медицины
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
216
29 октября 2018 22:09Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
305
29 октября 2018 22:05
Всё больше женщин после обследования у гинеколога получают диагноз «бесплодие». Но это не последнее слово. Даже при таком диагнозе женщина может стать... Новости медицины
240
Туризм
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
282
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
486
24 октября 2018 12:47
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
384
Образование
14 ноября 2018 15:46
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
293
13 ноября 2018 10:46
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
236
13 ноября 2018 10:09
Аттестация проходит в обезличенном виде в рамках госпрограммы по повышению качества образования в России. Образование
274
Культура
14 ноября 2018 12:56
Редко узнаваемые, непопулярные стихи прозвучат в оригинальном музыкальном сопровождении. Культура
286
14 ноября 2018 12:28
В программу фестиваля входят четыре оперных спектакля и гала-концерт. Культура
202
13 ноября 2018 22:11
Помещения нового лофта занимают более тысячи квадратных метров. Культура
441
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
229
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
604
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1624
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
298
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
295
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
786
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
854
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
827
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
861
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
714
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
730
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1140
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1501
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1562
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2691
Мероприятия