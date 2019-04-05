Волочкова сравнила Собчак с "воровкой и мерзавкой"

48

По словам Волочковой, она никогда не была подругой Собчак. Но когда журналистка попросила ее об интервью, решила гостеприимно впустить ее в свой дом."Не ожидая, что она ворвется врагом, установит скрытые камеры и микрофоны, начнет так некрасиво рыться по моим шкафам и тумбочкам, как мерзавка и вор", — написала балерина.Артистка призналась, что ей было неприятно "получить плевок в душу" после оказанного доверия. Она добавила, что не может объяснить себе "очередного предательства" со стороны Собчак."Я ведь душу свою ей искренне открыла. Плакала тоже, думая, что она сочувствует моей боли", — отметила Волочкова.Она предположила, что телеведущая пошла на такой шаг ради популярности в Сети.По ее мнению, журналистка давно "продала совесть". При этом Волочкова заявила, что не держит зла на телеведущую, а сложившаяся ситуация не заставит ее потерять веру в людей.Фото: соцсети