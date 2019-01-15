Volkswagen взвинтил цены на шесть моделей в России
15 января 2019 23:54
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Меньше всего (на 15 тысяч рублей) подорожала самая популярная модель Volkswagen в России — Polo Sedan. Теперь за авто придётся отдать как минимум 654 900 рублей. Чуть больше прибавил кроссовер Tiguan (30–50 тысяч рублей), причём рост цен коснулся практически всех комплектаций, за исключением новой ограниченной серии All Inclusive. С января эту модель можно приобрести по цене от 1,429 млн рублей.
Солидно прибавил в цене флагманский внедорожник Touareg (90 тысяч рублей). Стоимость его бензиновой версии сегодня стартует с отметки 3,489 млн рублей, а дизельной — с 3,929 млн.
Подорожание не обошло стороной минивэн Caddy и его семиместную версию Caddy Maxi. Рост цен на эти модели составил 32–99 тысяч рублей. Соответственно, базовая цена стартует теперь с 1 503 900 рублей.
Ну а чемпионом по росту цен в январе стал пикап Amarok. В зависимости от комплектации разница в ценниках теперь составляет до 211 000 рублей. С января за пикап придётся выложить от 2 429 300 до 3 926 800 рублей
Любопытно, что в последний раз Volkswagen переписывал ценники на свои модели в России совсем недавно — в декабре. Тогда подорожание коснулось моделей Polo, Tiguan и Amarok. Выходит, что не прошло и месяца, как ценник снова разбух.
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