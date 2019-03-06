Волгоградский депутат заявил, что пенсии в размере 8 тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши
6 марта 2019 23:20
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Депутат рассказал, что раньше работал на предприятии. По его словам, у его бывших коллег пенсии составляют от 16 тыс. до 20 тыс. руб. Набиев добавил, что они работали и получали нормальную зарплату.
По его словам, в отличие от тех, кто трудился, «тунеядцы и алкаши» получают пенсии в размере 8 тыс. руб. Депутат отметил, что человек по своей вине становится малоимущим, хотя мог бы быть «нормальным человеком». Издание отмечает, что перед ним выступил коммунист Михаил Таранцов, который заявил, что реальный прожиточный минимум в регионе составляет 20 тыс. руб., а не установленный органами власти в 8,5 тыс. руб.
В конце февраля правительство подготовило законопроект об индексации пенсий малоимущим. Пенсии вырастут в пределах 1 тыс. руб., что затронет около 4 млн человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что рассчитывает, что законопроект будет принят Госдумой не позднее 1 июля.
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