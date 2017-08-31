Вокальный проект «Ты супер!» объявляет о новом кастинге

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Как показал предыдущий конкурс, участие в проекте – это не только шанс заявить о себе широкой аудитории и возможность поработать с лучшими педагогами страны. Некоторые конкурсанты обрели самое главное – семью, другие определились с профессией. Семь конкурсантов поступили в музыкальные училища в этом году, многие готовятся к поступлению в следующем. И абсолютно все получили незабываемые впечатления, познакомились со своими кумирами, завели новых друзей. Ребята теснообщаются и очень поддерживают друг друга.В проекте смогут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих берет на себя Телеканал НТВ. Во время учебного года организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе. На проекте присутствуют психологи и медицинский персонал.Прием заявок на конкурс будет осуществляться до 20.10.2017. Как подать заявку, подробно описано в Положении о конкурсе «Ты супер!», сообщает пресс-служба облправительства.