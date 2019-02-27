Войска ПВО провели учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих

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По замыслу учения, подразделениям нужно было осуществить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами. Для этого в трех регионах Поволжья (Самарская, Пензенская и Оренбургская области) были задействованы свыше 250 единиц техники, в том числе современные радиолокационные станции «Гамма-С1М», «Небо-УМ» и «Каста 2-2». Также привлекались системы «С-300», комплексы «Бук-М2», «Тор» и «Тунгуска».Подразделения учились оперативно идентифицировать летающие объекты, в том числе и небольших размеров, передавать координаты, сопровождать цели, согласовывать и подавать команды на уничтожение объектов, передает пресс-служба ЦВО.Фото: пресс-служба ЦВО