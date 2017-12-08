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Новости /  Общество /  Социум  

«Военторг» закупит 7,5 тыс. новогодних подарков у Барышского мясокомбината

8 декабря 2017 15:07
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Основной владелец которого арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при производстве пайков для военных и силовиков.
Как сообщает РБК, АО «Военторг», учредителем которого выступает Минобороны, закупит 7,5 тыс. новогодних подарков у «Барышского мясокомбината» (БМК). Контракт «Военторга» с БМК опубликован на сайте госзакупок. Сумма контракта составляет 4,5 млн рублей.

БМК поставит подарочные наборы «Военторгу» до 11 декабря 2017 года, сказано в договоре поставки, копия которого есть у РБК. Подлинность документа РБК подтвердил источник, близкий к Минобороны.

В новогодний подарочный набор должны войти поздравительная открытка, конфеты, тульский пряник, арахис, смесь орехов и сухофруктов, фруктовый батончик, сгущенное молоко, варенье и сувенир «АрМИ». Цена одного комплекта — 600 руб., прописано в договоре.


27 сентября следственный департамент МВД возбудил уголовное дело ​о мошенничестве в особо крупном размере при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии. По словам источников РБК, производителем пайков был Барышский мясокомбинат (БМК), а поставщиками — компания-посредник «Оборонпродкомплект» и компания Минобороны «Военторг».

Дело состоит из двух эпизодов. Первый касается возможного мошенничества при поставке пайков для Росгвардии: в период с февраля по декабрь 2015 года, предположительно завысив стоимость пайков, подозреваемые похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн руб. Во втором случае речь идет о возможном мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн руб.

13 ноября совладелец Барышского мясокомбината (БМК) Михаил Лакшин, директор и владелец Барышского консервного завода Михаил Родников, а также гендиректор и владелец компании ОПК​ Дмитрий Атрощенко были арестованы.

24 ноября Тверской районный суд Москвы продлил на четыре месяца и 14 суток арест Родникова и Лакшина, следует из постановления, которое есть у РБК. Арест Атрощенко был продлен на три месяца. Все они решением суда будут находиться под стражей до 27 февраля 2018 года. Пресс-секретарь Тверского районного суда Анастасия Дзюрко подтвердила РБК эту информацию.


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