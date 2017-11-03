Военные провели в Самаре первую репетицию Парада Памяти в экипировке Красной Армии
3 ноября 2017 16:31
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Репетиция проходила на плацу одной из воинских частей на окраине города и продолжалась около 3 часов. Каждый парадный расчет был
представлен в разном обмундировании: шинели старого образца с погонами на воротнике, ватники (телогрейки), маскхалаты и другие. Военнослужащие в зависимости от подразделений несли легендарные пулеметы Максим, винтовки Мосина, пистолет-пулеметы Шпагина, пулеметы Дегтярева.
Парад состоится 7 ноября и будет посвящен памяти самого крупного военного парада времен Великой Отечественной войны, который состоялся в «запасной столице» Советского Союза в городе Куйбышеве (ныне Самаре) 7 ноября 1941 года. В нем примут участие более 90 парадных расчетов от Центрального военного округа, высших и довузовских учебных заведений, военно-патриотических, ветеранских и общественных организаций из более 10 регионов России, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
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