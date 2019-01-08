Военные из-за аномальных морозов развернули на полигонах Поволжья более 100 пунктов обогрева
8 января 2019 23:01
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Для недопущения случаев заболеваний среди личного состава командирам и руководителям занятий также предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха, на базе госпиталей созданы дополнительные врачебно-сестринские бригады, в соединениях увеличено количество лечебных изоляторов, в медицинских пунктах создан запас противовирусных и иммунологических препаратов, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
Фото: пресс-служба ЦВО
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