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Новости /  Общество /  Социум  

Военные автоинспекторы совместно с ГИБДД провели в Самарской области акцию «Трезвый водитель»

25 января 2018 11:25
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Акция направлена на предотвращение случаев вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения или наркотического воздействия.
Военная автоинспекция совместно с ГИБДД Самарской области провела в регионе акцию «Трезвый водитель», направленную на предотвращение случаев вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения или наркотического воздействия.

В соединениях и воинских частях Самарского гарнизона были проведены занятия по профилактике управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. До военнослужащих были доведены нормативно-правовые документы, в которых изложено наказание за такой проступок. Были приведены множество примеров, когда такие проступки приводили к преступлениям и наихудшим последствиям.

- Мы рассказали военнослужащим конкретные примеры, когда образцовые и перспективные люди, в том числе и военнослужащие, в надежде, что их не остановят, садились пьяными за руль и попадали в ДТП, наносили ущерб окружающим, лишались работы и заработка, в некоторых случаях отбывали наказание в местах лишения свободы и так далее. Такого вида профилактические мероприятия помогают молодым людям осознавать ответственность и учиться на чужих ошибках, - сказал начальник 132 ВАИ подполковник Василий Дерябин, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление). 
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