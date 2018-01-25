Военные автоинспекторы совместно с ГИБДД провели в Самарской области акцию «Трезвый водитель»

141

В соединениях и воинских частях Самарского гарнизона были проведены занятия по профилактике управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. До военнослужащих были доведены нормативно-правовые документы, в которых изложено наказание за такой проступок. Были приведены множество примеров, когда такие проступки приводили к преступлениям и наихудшим последствиям.- Мы рассказали военнослужащим конкретные примеры, когда образцовые и перспективные люди, в том числе и военнослужащие, в надежде, что их не остановят, садились пьяными за руль и попадали в ДТП, наносили ущерб окружающим, лишались работы и заработка, в некоторых случаях отбывали наказание в местах лишения свободы и так далее. Такого вида профилактические мероприятия помогают молодым людям осознавать ответственность и учиться на чужих ошибках, - сказал начальник 132 ВАИ подполковник Василий Дерябин, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).