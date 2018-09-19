Военная прокуратура Самарского гарнизона проводит консультации по вопросам призыва граждан на военную службу

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В преддверии очередного призыва граждан на военную службу – осенняя призывная кампания 2018 года, военная прокуратура Самарского гарнизона возобновляет работу консультативных пунктов и телефонов «горячей линии», которые работают на всей территории Самарской области в период всей осенней призывной компании.Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления.Работники военной прокуратуры Самарского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан.За консультацией по вопросам прохождения военной службы военнослужащие, граждане, подлежащие призыву на военную службу, их родственники и другие граждане могут обратиться по следующим телефонам и адресам:Военная прокуратура Самарского гарнизона (г. Самара):443086, г.Самара, ул. Ерошевского, д. 94, тел. 8(846)263-42-47.телефон доверия: 8(846)263-42-47.Руководитель центра: Сайфиев Артур Римович.Структурные подразделения консультативно-правового центра:443539, пгт. Рощинский, общ. №1 , тел. 8(846) 932-81-08.Руководитель подразделения: Смирнов Александр Александрович.446001, г. Сызрань, ул. Советская, 61, тел. 8 (927)648-88-26.Руководитель подразделения: Тихонов Вадим Игоревич.