Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки российских миротворцев в Самаре
1 марта 2018 23:48
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На Рощинском полигоне узбекистанские офицеры изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе
учебной операции. Российские мотострелки познакомили гостей с боевыми возможностями новейших образцов штатного вооружения и военной техники, а также условиями размещения и всестороннего обеспечения военнослужащих.
Военная делегация также посетила штаб самарской общевойсковой армии, где познакомилась с современной системой управления воинскими
частями и соединениями, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)
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