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Новости /  Общество /  Социум  

Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки российских миротворцев в Самаре

1 марта 2018 23:48
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На Рощинском полигоне узбекистанские офицеры изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе учебной операции. Российские мотострелки познакомили гостей с боевыми возможностями новейших образцов штатного вооружения и во
Делегация вооруженных сил Республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым посетила отдельную миротворческую мотострелковую бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Самарской области.

На Рощинском полигоне узбекистанские офицеры изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе
учебной операции. Российские мотострелки познакомили гостей с боевыми возможностями новейших образцов штатного вооружения и военной техники, а также условиями размещения и всестороннего обеспечения военнослужащих.

Военная делегация также посетила штаб самарской общевойсковой армии, где познакомилась с современной системой управления воинскими
частями и соединениями, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).



Фото:    пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)
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Комментарии



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