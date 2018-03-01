Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки российских миротворцев в Самаре

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На Рощинском полигоне узбекистанские офицеры изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходеучебной операции. Российские мотострелки познакомили гостей с боевыми возможностями новейших образцов штатного вооружения и военной техники, а также условиями размещения и всестороннего обеспечения военнослужащих.Военная делегация также посетила штаб самарской общевойсковой армии, где познакомилась с современной системой управления воинскимичастями и соединениями, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)