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Новости /  Общество /  Социум  

Водителям разрешат ездить без бумажного полиса ОСАГО

4 июля 2018 08:07
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При наличии электронного полиса достаточно будет сообщить полицейским его номер или показать распечатку.
Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО), говорится на сайте кабмина. Законопроектом предполагается упростить проверку наличия у водителя полиса ОСАГО со стороны полиции и таможенных органов, передает РБК.

Так, бумажные страховые полисы, приобретенные непосредственно в отделении страховой компании, уравниваются в статусе с полисами ОСАГО, оформленными электронно на сайте страховщика (е-ОСАГО). Поправками предполагается, что при наличии электронного полиса достаточно будет сообщить полицейским его номер или показать распечатку.

Теперь и е-ОСАГО, и бумажные полисы будут определяться как «единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом».

При этом исключается система двойного учета в информационной системе и отчетах страховщиков страховых полисов в бумажном и электронном виде: полисам каждого страховщика присваиваются уникальные порядковые номера. «Исключается необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчетности с применением специальных методов защиты», — говорится в распоряжении правительства.

В результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретенный в электронном виде, или информацию о его номере и страховщике, с которым заключен договор. «При этом уникальный номер, присваиваемый договору страхования (страховому полису) позволит идентифицировать страховщика и подтвердить достоверность приобретенного полиса страхователем», — следует из распоряжения.

Согласно порядку заключения договора ОСАГО в виде электронного документа, для этого необходимо сделать следующее:

— зайти в личный кабинет на сайте страховщика (зарегистрироваться на сайте страховщика или зайти через портал государственных услуг Российской Федерации);

— в личном кабинете заполнить заявление о заключении договора.

После заполнения заявления осуществляется проверка указанных в нем данных через базу данных АИС Российского союза автостраховщиков. После подтверждения соответствия представленных сведений сведениям, содержащимся в АИС РСА, либо проверки электронных копий документов страховщик отображает на сайте расчет страховой премии. После оплаты страховой премии электронный полис направляется на адрес электронной почты страхователя и размещается в его личном кабинете. Полученный электронный полис ОСАГО необходимо распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством. Электронный полис ОСАГО имеет такую же юридическую силу, как и страховой полис, оформленный на бланке строгой отчетности в офисе страховщика.

Для автомобилистов, пересекающих российскую границу, предусматривается ввести обязанность предъявлять для проверки сотрудникам таможенных органов страховой полис обязательного страхования либо полис ОСАГО в рамках международных систем страхования.

Документ, подписанный правительством, также уточняет перечень виновных лиц, к которым страховщик, выплативший возмещение пострадавшему, может предъявлять требования о возмещении вреда. Такое требование больше не распространяется на виновников ДТП в лице пешеходов, получивших ранение, увечье либо погибших в результате ДТП, а также на их родственников и наследников.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 июня 2018 года.


Фото: МордовМедиа


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