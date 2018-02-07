Водители смогут продлить скидку для оплаты штрафов

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Подобные поправки в МВД начали разрабатывать после постановления Конституционного суда. В эту инстанцию обратился депутат московского округа Юрий Рейнхиммель. В 2016 году он получил по почте штраф за превышение скорости. Штраф был зафиксирован дорожной камерой. Письмо со штрафом пришло слишком поздно, когда срок действия дисконта истек. Водитель пожаловался, что не смог воспользоваться скидкой по независящим от него причинам, но в ГИБДД срок скидки восстанавливать отказались. Тогда депутат обратился в КС, где приняли сторону водителя и поручили МВД разработать соответствующие поправки.Также с подобным поручением в МВД обратился первый вице-премьер Игорь Шувалов.Фото: samarskie-voditeli.ru