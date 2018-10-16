Водители Самарской области нарушили ПДД на 1,74 млрд рублей

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Как стало известно из выступления представителя ГИБДД на заседании по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции комитета Самарской Губернской Думы, в нашей области с начала 2018 года с помощью дорожных камер было выписано штрафов о нарушении ПДД на сумму в 1,74 млрд рублей. Из этой суммы 1,2 млрд рублей уже оплачено. Этот примерно 70% от всех выписанных штрафов.На территории Самарской области действует 914 камер фиксации нарушений ПДД. В этом и следующем годах будет установлено еще 600 камер. Камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима, выезд на стоп-линию, пересечение сплошной линии, проезд на запрещенный сигнал светофора, езду по полосе общественного транспорта.Со следующего года все деньги, собранные с водителей-нарушителей, будут поступать в дорожный фонд нашей области. Примерный доход фонда за счет штрафов составит 2,6 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, на установку дорожных камер и ремонт дорог.