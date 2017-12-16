Водителей обязали надевать светоотражающую одежду
16 декабря 2017 13:49
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Согласно постановлению, водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами светоотражающего материала, когда захочет в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости выйти на обочину или проезжую часть «при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов».
В правительстве привели статистику, согласной которой за первую половину 2017 года на дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тыс. наездов на пешеходов. В ходе этих ДТП погибли более 1300 человек, 6537 человек получили ранения.
По данным правительства, количество таких ДТП сокращается, в первой половине 2017 года их было на 10,2% меньше чем за тот же период 2016 года. Власти считают, что это обусловлено введением для пешеходов правил перехода дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов, согласно которым пешеходы должны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.
В то же время растет (на 4,8%) число ДТП с водителями, за шесть месяцев 2017 года на проезжей части или на обочине произошло 66 наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей. МВД предложило дополнить ПДД таким правилом в сентябре этого года.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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