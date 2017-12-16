Водителей обязали надевать светоотражающую одежду

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Согласно постановлению, водитель обязан надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами светоотражающего материала, когда захочет в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости выйти на обочину или проезжую часть «при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов».В правительстве привели статистику, согласной которой за первую половину 2017 года на дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тыс. наездов на пешеходов. В ходе этих ДТП погибли более 1300 человек, 6537 человек получили ранения.По данным правительства, количество таких ДТП сокращается, в первой половине 2017 года их было на 10,2% меньше чем за тот же период 2016 года. Власти считают, что это обусловлено введением для пешеходов правил перехода дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов, согласно которым пешеходы должны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.В то же время растет (на 4,8%) число ДТП с водителями, за шесть месяцев 2017 года на проезжей части или на обочине произошло 66 наездов на водителей, вышедших из своих автомобилей. МВД предложило дополнить ПДД таким правилом в сентябре этого года.Фото: Виталий Аньков / РИА Новости