Водитель маршрутки в Махачкале бесплатно возит пассажиров – из благодарности богу

165

"Деньги завтра. Сегодня – садака", – говорит водитель и не берет с женщины денег за проезд.В исламе "садака" – это благодеяние, совершенное во имя Аллаха. Благодарить бога 65-летнему водителю Абдулмеджиду Чупалаеву действительно есть за что. Мужчина перенес четыре инфаркта и два инсульта, но выжил. И хотя у него частично парализована левая рука, он может ходить, говорить, водить машину, совершать намаз – жить обычной жизнью."Люди остаются прикованы к постели, а меня бог так оставил. Надо служить Аллаху: когда такие вещи он мне делает, я тоже должен", – говорит Чупалаев.Чтобы отблагодарить бога, водитель по пятницам и в Курбан-Байрам возит людей бесплатно, а кроме того всегда без денег возит детей. Объявление "Каждую пятницу проезд бесплатный" висит в салоне маршрутки на видном месте, но люди реагируют на него по-разному. Кто-то не понимает, как можно работать себе в убыток, кто-то благодарит и в ответ желает водителю: "Пусть Аллах вас бережет". А кто-то просто рад тому, что сэкономил 17 рублей и благодарит водителя за бесплатный провоз.Абдулмеджид говорит, что никогда не считал, сколько денег мог бы заработать за все те дни, что работал бесплатно. Его коллеги хоть и уважают его поступок, сами пока не готовы развозить людей бесплатно даже один день в неделю.В одном из интервью Чупалаев рассказал, что мечтает поехать в хадж – совершить паломничество в Мекку. Это интервью увидела Фатима Султанова, руководитель проекта "Умра.Хадж", которая бесплатно предоставляет путевки в хадж малоимущим."Об этом дедушке я слышала давно и думала, что ему уже подарили путевку. Но потом в директ мне стали поступать сообщения, что ему так никто и не помог, и мы решили объявить сбор средств, – рассказывает Султанова. – Еще до того, как мы объявили о начале сбора, деньги уже начали поступать. Половина денег была собрана до того, как мы с ним встретились, а в течение суток была собрана вся сумма".Узнав о том, что через полгода мечта осуществится, Абдулмеджид не смог сдержать слез. Подаренную путевку в хадж мужчина всегда возит с собой."Ходжа Насреддин говорил, что вещь хозяина должна быть перед его носом. Такую драгоценную вещь никому не доверяю, не хочу оставить где-нибудь. У меня одна бумага потерялась, с тех пор я никому не верю", – говорит водитель.В паломничество в Мекку Абдулмеджид Чупалаев отправится в августе 2018 года. К путешествию мужчина готовится уже сейчас: читает книгу для паломников, чтобы знать, что обязательно следует посетить на святой для мусульман земле.