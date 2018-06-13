Во вторую армию ЦВО поступили новейшие средства противодействия беспилотникам

Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными диапазонами рабочих частот.Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: novoboi.ru