Во всех российских регионах выросли зарплаты, лидируют Ингушетия и Кузбасс

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По России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% и составила 42 555 рублей. Темпы роста были самыми высокими за последние пять лет.Несмотря на общий рост, темпы в разных регионах существенно различаются. Кроме того, значительно отличаются друг от друга размеры заработной платы, а также уровень цен, что определяет разницу в покупательной способности зарплаты (отношение к фиксированному набору товаров и услуг).Больше всего зарплата выросла в Ингушетии и Кемеровской области — на 15,4% и 15,2% соответственно. Еще в трех регионах темпы роста превысили 14%. Это Калмыкия (+14,3%), Забайкальский край (+14,2%) и Омская область (+14,1%). Общероссийский темп роста превышен в 25 регионах страны, еще в трех показатель находится на общероссийском уровне.Последнее место в рейтинге занимает Республика Марий Эл, где, по данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в марте и мае снижалась на 1,5% и 3,9%. В остальные месяцы показатель рос и по итогам первого полугодия увеличился на 6,9%.В исследовании также представлены данные по сравнительной покупательной способности, это отношение заработной платы после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах.В девяти регионах заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг более чем в три раза, в двух — менее чем в полтора. При этом в большинстве субъектов с относительно невысокой сравнительной покупательной способностью заработной платы темпы роста зарплат находятся на довольно высоком уровне, что способствует улучшению показателя.Лидером по сравнительной покупательной способности зарплат является Ямало-Ненецкий автономный округ, где заработная плата превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров более чем в четыре раза. Еще в восьми регионах показатель находится в диапазоне от трех до четырех при общероссийском уровне 2,47. В число лидеров также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Магаданская области, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Москва, Санкт-Петербург и Якутия.Эксперты РИА Рейтинг обращают внимание на то, что заработная плата растет значительно быстрее экономики в целом и оборота розничной торговли в частности. Это может свидетельствовать о невысокой потребительской активности населения. Кроме того, по-прежнему наблюдается большой отрыв в динамике зарплат и реальных располагаемых доходах населения, а в 2019 году в связи с увеличением НДС этот разрыв может увеличиться.