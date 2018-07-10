Во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018 до Самары доскакал конный путешественник - китаец Цзин Ли

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Он выехал в путь 21 марта, и до Самары посетил Сочи, Ростов-на-Дону и Волгоград. Китаец признается, что главная сложность в пути — это жара.В Самаре мужчина остановился в одной из конюшен. Он путешествует на коне по кличке «Караман» карачаевской породы. Благородное животное Цзин Ли подарили в Карачаево-Черкессии. Когда мужчина задумал устроить верховое турне по городам-участникам ЧМ-2018, он связался с одним из конезаводчиков и рассказал о своей идее. Он собирался приобрести лошадь, но в результате ему её подарили.- Последние две недели, может быть 20 дней было очень тяжело, стояла такая жара, - рассказал путешественник Цзин Ли. - Очень часто было сложно найти воду, чтобы напоить лошадь - нередко на больших расстояниях людей не было вообще.Из-за такой погоды конь быстро устает, поэтому Цзинь двигался медленно, по большей части пешком. Хотя он и признается, что это не очень удобно.Обычно Цзинь Ли ночует с Караманом в поле, однако в больших городах он останавливается в конюшнях, где могут полноценно отдохнуть и конь, и всадник. Самара не стала исключением.- К нам обратились из Москвы с просьбой помочь путешественнику — приютить, дать кров, еду, воду для лошади и для него самого. Конечно, мы пошли навстречу, помогли, - рассказал заместитель директора конно-спортивного клуба «Престиж» Дмитрий Борунов.Следующим городом по маршруту Цзин Ли станет Казань, а последним — Санкт-Петербург. Для путешественника это уже третий подобный конный поход. Ранее он проехал на лошади из Башкирии в Пекин и из Пекина на западный Китай вдоль Великой китайской стены. Расстояние составило 12 тыс. км.55-летний Цзин Ли живет в России уже практически 20 лет, сейчас он москвич. За это время успел выучить язык, жениться и обзавестись сыном. Китаец признается, что конные походы — любимое дело в его жизни.Фото: ok.ru