Во время рабочего визита в Самару Максим Орешкин и Алексей Репик встретились с самарским бизнес-сообществом

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Максим Орешкин в ходе встречи выразил готовность поддержать на федеральном уровне предложения самарского бизнеса об усовершенствовании условий ведения бизнеса.Максим Орешкин и Алексей Репик выразили готовность оказать поддержку российским экспортерам для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, а также разработать ряд мер на федеральном уровне: пересмотреть налоговые льготы, расширить перечень выставок с российским участием.Встреча вызвала большой интерес! Более 80 представителей бизнеса Самарской области приняли в ней участие, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.