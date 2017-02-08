Во время проведения гонки «Лыжня России» будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе и организован специальный автобусный маршрут

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Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее выбирать маршруты следования.По информации Департамента транспорта Администрации Самары, маршрут пролегает от Барбошиной поляны до Красной Глинки. Для участников соревнований организуется дополнительная остановка в непосредственной близости к спортивному центру "Чайка": на пересечении Красноглинского шоссе и Волжского шоссе.- первое отправление от Барбошиной поляны - в 8:16, последнее - в 16:24;- от Красной Глинки транспорт начнет курсировать с 8:50, последнее отправление в 17:00.Интервал движения составит 17 минут, сообщает пресс-служба мэрии Самары.