Во время проведения ЧМ-2018 на набережной Самары пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
20 июня 2018 16:22
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С 16 июня 2018 года на набережной начали работать три интерактивные площадки (на спуске по ул. Ленинградская, на спуске по ул. Полевая, на 4-ой очереди набережной около Ладьи).
В дни матчей 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля 2018, а также за день до матча и в день после матча на площадках будут проводиться культурно-просветительские мероприятия и активности.
В программе:
-показательные выступления ведущих музыкальных и хореографических коллективов города, мастер классы с обучением всех желающих танцам (танго, сальса, хип-хоп и др.)
-мастер-классы по обучению игры на музыкальных инструментах, выступления участников проекта «Душа баяна», представителей традиционной русской культуры (ложкари, балалайка, гармоника и др.)
С 14 июня на набережной на спуске в районе ул. Некрасовская работает выставка «Самара 2018», посвященная подготовке города-организатора Самары к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм. Под куполом шатра, который по форме напоминает стадион «Самара Арена», представлена информация об истории Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и достижениях самарцев.
Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера. Они представляют собой уменьшенные копии стелы «Ладья», монумента Славы, стадиона «Металлург» и ракеты-носителя «Союз». При осмотре экспозиции посетителей сопровождает видеоряд, который позволяют окунуться в богатую историю нашего города, узнать об интересных фактах из его жизни. Вход на экспозицию свободный, время работы с 12.00 до 21.00 (16.00 - 17.00 - технический перерыв)
На набережной Волги, между Некрасовским и Ленинградским спуском, работает "Ярмарка мастеров". В выставке-продаже изделий народного творчества принимают участие 26 ремесленников со всей Самарской области. На ярмарке представлены изделия ручной работы, в том числе глиняные игрушки и национальные костюмы быта. Посетители могут приобрести на выставке натуральный мед, сыр, хлеб, сделанные в регионе.
Также на набережной будет работать выставка самарского карикатуриста Ю. Воскобойникова «Футбол глазами карикатуриста».
Около Амфитеатра на 4-ой очереди набережной у Ладьи будет организована прямая трансляция матчей ЧМ-2018 (с14 июня по 15 июля, за исключением 7 неигровых дней: 29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля).
Кроме того, по всей набережной будут работать 5 универсальных спортивных площадок, 3 площадки для силовой гимнастики. Всего в свободном доступе для занятий спортом на набережной будут находиться 1 стандартное футбольное поле для пляжного футбола, 7 полей для мини-футбола, 26 кортов для пляжного волейбола, 6 кортов для пляжного тенниса.
Физкультурно-спортивные активности на территории набережной Волги и на пляже:
-физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат» на пляжной территории 1 и 2 очередей набережной. Накануне проведения матчей ЧМ-2018 будет проводиться турнир по пляжному футболу между болельщиками команд стран-участников, начало в 16:00. Первая игра состоится 16 июня.
-физкультурно-спортивная акция «Спорт во всем» на пляжной территории 2-ой очереди набережной. Акция включает в себя утреннюю зарядку, бег по песку, тренажерный фитнес-зал на пляже, пляжный бадминтон, танцевальные фитнес-программы, капоэйра, бочча и др.
- физкультурно-спортивная акция «Лето в боксерских перчатках» на 3-ей очереди набережной на спортивных площадках у речного вокзала будут организованы тренировочные занятия по боксу для всех желающих. Занятия будут проходиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 11:00 тренерским составом федерации бокса г. Самара. Старт акции «Лето в боксерских перчатках» дан 16.06.2018.
Также ежедневно будут организованы тренировки по различным направлениям на набережной и в Струковском саду (йога, акробатический рок-н-рол, скандинавская ходьба, аэробика и др.). Расписание смотрите в таблице, сообщает пресс-служба МинКульта СО.
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