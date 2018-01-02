Во время новогодних праздников в Самаре чрезвычайных ситуаций не зафиксировано

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Во время заседания было отмечено, что в период с 30 декабря по 2 января на территории Самары чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, а все коммунальные службы работают в штатном режиме.При этом глава региона поручил особое внимание уделить уборке территорий:«По вывозу снега у вас должна быть полная мобилизация. Погода в праздники нам благоприятствует, но мы должны быть готовы и к снегопадам, и к сложным метеорологическим условиям. Проверьте еще раз полигоны, достаточно ли там места, чтобы принять большие объёмы снега», - подчеркнулНапомним, что на период новогодних и рождественских праздников в городе сформированы дежурные бригады, которые ежедневно отслеживают работу систем электро-, газо- и водоснабжения. Результаты их работы за первые дни 2018 года также обсудили на совещании.Так, в районе дома №43 по улице Пензенской произошел порыв трубы холодного водоснабжения. Для устранения аварии коммунальщикам пришлось временно прекратить подачу воды в квартиры. В связи с этим глава региона Дмитрий Азаров поручил организовать подвоз питьевой воды по указанному адресу. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии, Елена Лапушкина взяла ситуацию под личный контроль.Говоря о социально-значимых происшествиях, было отмечено, что на территории области и, в частности, в столице региона, подобных случаев зафиксировано не было. В месте самого массового праздничного гуляния – на площади имени Куйбышева – в новогоднюю ночь собралось более 8 тысяч самарцев и гостей города. До начала мероприятия было проведено обследование площади и прилегающих территорий на предмет обнаружения взрывных устройств, а в момент проведения мероприятия за обеспечением порядка и безопасности следили 269 сотрудников силовых структур. Также на протяжении всей новогодней ночи без сбоев работал муниципальный транспорт, который вывозил горожан с площади.После селекторного совещания Елена Лапушкина детально обсудила ситуацию в городе с главами районных администраций и департаментов. В частности, главам районных администраций и муниципальным предприятиям дано поручение уделить особое внимание уборке дворовых территорий, расчистке от снега и наледи внутриквартальных дорог, а также состоянию контейнерных площадок, сообщает пресс-служба администрации Самары.