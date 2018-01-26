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Во время лыжного марафона «Сокольи Горы» временно ограничат движение по автомобильной дороге на кладбище «Лесное»

26 января 2018 15:11
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27 января 2018 года с 07:00 до 16:30.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением в Самаре открытого Самарского классического лыжного марафона «Сокольи Горы» 27 января 2018 года с 07:00 до 16:30 будет действовать мера по ограничению движения транспорта по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от съезда к ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

Более подробно с временной схемой ограничения движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Напомним, открытый Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы» состоится 27 января 2018 года в 11:00 в поселке Управленческий. С 2018 года он вышел на новый уровень, став полноправным членом серии лыжных марафонов России Russialoppet и вошел во всероссийский календарь соревнований, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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