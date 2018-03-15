Во время ЧМ-201 четыре улицы в Самаре будут полностью пешеходными

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Об этом сегодня во время испытания новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена» сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко:«Мы закрываем на месяц 4 улицы:. Эти улицы будут пешеходными в период ЧМ. Они полностью будут закрыты для движения транспорта, за исключением спецтранспорта, на всём протяжении».Владимир Василенко сегодня также сообщил об изменениях в работе всех трамваев. В эти дни будет работать новый трамвайный маршрут от железнодорожного вокзала до стадиона с интервалом 1-2 минуты лишь с 5 промежуточными остановками. «Мы полностью убираем с этой ветки все трамваи, которые двигаются по улицам Спортивной, Красноармейской, Галактионовской, Полевой, Ленина, Ново-Садовой. Все маршруты в период ЧМ будут работать по резервному варианту», — сообщил Василенко.