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Первый танцевальный парад болельщиков в поддержку сорной России прошел в Самаре накануне важнейшего матча ЧМ-2018 Россия-Уругвай. Это зажигательное шествие сразу стало яркой частью футбольного праздника в городе-организаторе. Язык танца - интернациональный. Красота танцевальных движений объединяет жителей разных стран так же, как и спорт - вот секрет успеха новой культурной изюминки Самары. Иностранные болельщики с удовольствием водили традиционный русский хоровод и пели песню «Калинка-Малинка» на ул. Куйбышева рядом с фестивалем болельщиков FIFA.Танцевальные парады стали важной страницей в истории проведения Чемпионата мира по футболу в Самаре, каждый флешмоб собирал множество восторженных отзывов в социальных сетях. Участники и зрители получали огромный заряд позитива и ощущение настоящего праздника. Организаторы уверены, что так родилась новая самарская традиция, которая будет привлекать внимание жителей и гостей города и после окончания футбольного первенства.«Это уже восьмой парад, и все они проходили в разных форматах. В начале, мы начинали с шествия болельщиков, потом были просто флешмобы, потом это все доросло до уровня бразильского карнавала. Каждый раз у нас различные музыкальные акценты, разное количество людей и разная атмосфера, но всегда неповторимая, радостная и уникальная для Самары. У нас родилась новая культурная традиция, настоящая изюминка Поволжья», - уверен один из организаторов танцевального парада Денис Новиков, руководитель студии танца «DANCE and LIVE».В субботу в Самаре вновь воцарится атмосфера шумного праздника и карнавального веселья. Зажигательные латиноамериканские танцы, диско, хип-хоп, брейк-данс, русский хоровод объединил детей и взрослых. Впервые совсем юные танцоры возглавили колонну. А замыкали парад - волонтеры. Молодые люди несли флаги стран-участниц ЧМ-2018 и флаги с именами игроков сорной России по футболу, которые подарили всей стране красивый футбол, непередаваемые эмоции и веру в победу, сообщает пресс-служба администрации Самары.