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Новости /  Общество /  Социум  

Во Всемирный день чистоты в Самаре пройдет экологическая акция по очистке от мусора берега озера Паршино

13 сентября 2018 15:09
145
Приглашают всех желающих к участию в акции. Несколько автобусов бесплатно доставят до места проведения акции и обратно.
15 сентября 2018 года, во Всемирный день чистоты, Самара поддержит Общероссийский гражданский проект “Сделаем!”, в рамках которого с 10:00 до 15:00 пройдет экологическая акция по очистке от мусора берега озера Паршино (18 км, Самара).

Цель акции: сбор мусора (уборка будет проводиться с применением технологии раздельного сбора отходов для последующей их сдачи во вторичную переработку); ознакомление населения с обращением с отходами и обучение раздельному их сбору.

В данной акции уже выразили готовность принять участие около полутора сотен человек.

В финале мероприятия участников ждет развлекательная программа, которой заявлено:

- мастер класс от компании-партнера по раскрашиванию сумок;

- интерактив от Русского географического общества;

- прямая трансляция по Skype по всему миру.

Также участникам субботника будут предложены питьевая вода и легкий провиант.

Обращаем внимание на то, что по информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, для желающих внести свою лепту в уборку береговой зоны озера выделяется подвижной состав – несколько автобусов, которые бесплатно доставят до места проведения акции и обратно. Время отправления: 09:00. Место отправления: пр. Ленина, 3, где пассажиров будет встречать куратор. Для отправления по обратным маршрутам (после субботника) участникам также можно обратиться к кураторам и организаторам акции.

Региональная общественная организация “Экологический контроль Самарской области”, Управление Росприроднадзора по Самарской области, Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара и Совет работающей молодежи Самарской области приглашают всех желающих жителей, волонтеров, активистов (в т. ч. для координирования проведения акции), средства массовой информации, представителей бизнеса и всех, кто готов помочь с обеспечением инвентарем, объединиться в одну команду. Также для съемки акции у берегов озера Паршино на добровольной основе приглашаются фотографы и операторы.

Все вопросы и предложения можно направлять в группу в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club151940893.

Лейтмотивы акции: Голосуй #ЗАЧистуюСтрану; Присоединяйся! Без тебя не справимся!

На сегодняшний день в регионах нашей страны осуществляется активная подготовка команд к Всемирному дню чистоты.

В Самаре и Самарской области собрана команда организаторов реализации проекта, идет поиск партнеров, составление карты свалок с оценкой их размеров и состава. Налаживается взаимодействие с переработчиками отходов и транспортными компаниями. Ведется набор волонтеров.

Уборка 15 сентября 2018 года привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по ее системному решению: экопросвещению, снижению потребления, внедрению сберегающих технологий и раздельного сбора отходов.

Подробнее - по ссылке: https://sdelaem2018.ru/.

Контакты:

- координатор проекта «Сделаем!» в Самарской области – 8 (937) 990-14-98 (София Сергеевна Атаманова);
- группа «Сделаем!»2018 в Самарской области (в социальной сети ВКонтакте): https://vk.com/sdelaem63samara, передает пресс-служба администрации Самары.






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Комментарии



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