Внук опубликовал картину бабушки в соцсетях и сделал её звездой
2 августа 2018 18:30
27
"Картина, которую нарисовала моя 82-летняя бабушка, замечательная. Она сказала: "Если ты это опубликуешь в "Твиттере", многие смогут это увидеть. Как думаешь, им понравится?" Пожалуйста, ретвитните, если вам понравилось", написал keeeeigo5.
Не каждый умеет держать в руках карандаш, не говоря уже про более сложные материалы и техники. Да и сама история вышла очень милой. Поэтому пользователи наградили картину "Гондолы" с чудным свечением и сочными цветами 183 тыс. лайков и 97 тыс. репостов. Бабушка стала настоящей звездой.
Отзывы пользователей соцсетей:
"Очень красивая картина! Не против, если я сохраню её и буду использовать как заставку?"
kaede_lilis
"Сначала я подумала, что это Ван Гог!"
izumushi31
"Цвета и композиция прекрасны, я несколько минут рассматривала! Как насчёт персональной выставки?"
angelic_party
Парень удивился такому бурному отклику и поблагодарил тех, кто оценил картину. И разместил новый пост, который показывает, что это в целом творческая семья: сам парень — рок-музыкант.
"Большое спасибо за ваши ретвиты и лайки. Моя бабушка на седьмом небе от счастья. Она смотрит корейскую драму (лол). <...> Я не могу пока оказать ей достойную поддержку, но когда-нибудь я хотел бы отплатить ей своей музыкой", - написал keeeeigo5.
Вдохновившись добрыми комментариями и просьбами, парень выложил ещё несколько картин: "Мост вздохов" (Италия), "Переулки Кордовы" (Испания), "Утренний рынок во Франции", "Уголки Таормины" (Италия), "Круглые крыши собора Святого Марка" (Италия). Все эти места бабушке однажды удалось увидеть и тоже превратить в искусство. Пользователям снова понравилось, и они даже захотели купить некоторые работы.
Пожилая дама была очень тронута вниманием и оставила трогательное обращение. И сказала, что с радостью поделиться своими картинами с теми, кто пожелает их приобрести.
"Недавно я в шутку предложила внуку выложить мои работы в "Твиттере". Неожиданно это увидело большое количество людей, в том числе и молодых, и я полностью потрясена и воодушевлена вашей поддержкой...", написала бабушка пользователя keeeeigo5.
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Комментарии
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