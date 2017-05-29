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Новости /  Общество /  Социум  

Вновь сформированную мотострелковую бригаду ЦВО оснастили новыми бронемашинами связи

29 мая 2017 17:40
107
Более 10 единиц унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1 поступили по Гособоронзаказу-2017 на вооружение вновь сформированной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцирована в Самарской области).
Более 10 единиц унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1 поступили по Гособоронзаказу-2017 на вооружение вновь сформированной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцирована в Самарской области).

Р-149МА1 построена на базе бронетранспортера и предназначена для применения в бригадном звене с целью обеспечения управления и связи на месте и в движении. Она способна передавать информацию, в том числе фото и видео, сразу по нескольким каналам связи, вести круговое наблюдение за полем боя, проводить подсчет боевого состава подразделений, а также создавать сети связи в отрыве от главных сил. Машина может применяться и в оперативном звене для обеспечения управления соединениями и частями.

***

Бригада была сформирована 30 ноября в Рощинском гарнизоне и является уникальной для Вооруженных сил РФ. В её составе имеются мотострелковые подразделения на бронетранспортерах и автомобилях УАЗ «Патриот». сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото представлено пресс-службой ЦВО 
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Комментарии



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Более 10 единиц унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1 поступили по Гособоронзаказу-2017 на вооружение вновь сформированной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцирована в Самарской области).
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