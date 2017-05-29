Вновь сформированную мотострелковую бригаду ЦВО оснастили новыми бронемашинами связи

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Р-149МА1 построена на базе бронетранспортера и предназначена для применения в бригадном звене с целью обеспечения управления и связи на месте и в движении. Она способна передавать информацию, в том числе фото и видео, сразу по нескольким каналам связи, вести круговое наблюдение за полем боя, проводить подсчет боевого состава подразделений, а также создавать сети связи в отрыве от главных сил. Машина может применяться и в оперативном звене для обеспечения управления соединениями и частями.***Бригада была сформирована 30 ноября в Рощинском гарнизоне и является уникальной для Вооруженных сил РФ. В её составе имеются мотострелковые подразделения на бронетранспортерах и автомобилях УАЗ «Патриот». сообщает пресс-служба ЦВО.Фото представлено пресс-службой ЦВО