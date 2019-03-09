Вниманию водителей! Ограничение движения для всех транспортных средств на участке автодороги М-5 «Урал»

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По информации ФКУ «Приволжуправтодор» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий на участке с 1194 км по 1251 км автодороги М-5 «Урал» временно ограничено движение для всех транспортных средств 9 марта с 18.00.Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.Ориентировочное время окончания ограничения движения – 21.00 09.03.2019. (может быть изменено по причине продолжительных действий неблагоприятных погодных условий)Будьте внимательными!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.