Вниманию участников конкурса детских рисунков "Я люблю Крылья!"

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Для получения билетов необходимо связаться с нами по электронной почте press@ks-samara.com либо по телефону 8 927 751 58 41.Участникам, чьи заявки были приняты, можно забрать билеты в субботу, 27 октября и в воскресенье, 28 октября в точке продажи фирменной атрибутики ПФК "Крылья Советов" в ТРК "Космопорт" (ул. Дыбенко, 30) с 10:00 до 21:00. Для получения необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права).В день матча "Крылья Советов" – "Зенит" билеты можно будет забрать с 17:00 до 19:00 в помещении Гейта №2 у волонтера ПФК "Крылья Советов". Для получения также необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права).В случае возникновения вопросов обращаться по телефону 8 927 751 58 41, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"