Вниманию работодателей! Памятка о работе в холодное время года

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При этом работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям. Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева.Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C. Время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, регламентируемой методическими рекомендациями «МР 2.2.7.2129-06. 2.2.7. Физиология труда и эргономика. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.09.2006).Оптимальные и допустимые нормативы температурного режима, обязательные для соблюдения работодателями при привлечении сотрудников к работе на условиях 8-часового рабочего дня, представлены в СанПиН 2.2.4.548-96, передает пресс-служба горадминистрации.