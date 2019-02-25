Вниманию предпринимателей: в технопарке «Жигулевская долина» пройдет региональный этап Open Innovations Startup Tour

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В период с 14 по 15 марта 2019 года в Тольятти на площадке технопарка «Жигулевская долина» состоится региональный этап Стартап Тура «Открытые инновации» (Open Innovations Startup Tour). Это самый масштабный федеральный проект, направленный на популяризацию инновационного технологического предпринимательства в России.В рамках проведения мероприятия состоится конкурс инновационных проектов, участие в котором могут принять предприниматели Самары и Самарской области. Для этого необходимо в срок до 28 февраля 2019 года зарегистрироваться на сайте https://startup-tour.ru/, заполнить заявку в личном кабинете и загрузить презентацию проекта. Участие бесплатное.Конкурс проводится по трем направлениям: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.Участники конкурса стартапов поборются за денежный приз в размере 300 тысяч рублей, смогут найти инвесторов и партнеров. Кроме того, у них будет возможность принять участие в программе «Старт» и получить 2 млн. рублей от Фонда содействия инновациям на развитие своего проект. Победителям конкурса, кроме денежного выигрыша, будут вручены пригласительные билеты на конференцию для технологических предпринимателей Startup Village, передает пресс-служба горадминистрации.