Вниманию пенсионеров: Изменены условия предоставления ежемесячных денежных выплат

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С 1 марта 2017 года ЕДВ предоставляется пенсионерам, не осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности, указанные в статье 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей.Гражданам, получавшим ЕДВ до 1 марта 2017 года, необходимо до 31 мая 2017 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства за возобновлением выплаты с заявлением, документами об отсутствии трудовой и (или) иных видов деятельности, справкой о размере пенсии (при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей).За справкой о размере пенсии по линии МВД России следует обращаться в отдел пенсионного обслуживания ГУ МВД России по Самарской области.Отдел пенсионного обслуживанияЦФО ГУ МВД России по Самарской области