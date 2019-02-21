Вместо высоких спортивных результатов – уголовное наказание: самарца задержали за контрабанду

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами Самарской таможни, при получении международногопочтового отправления, был задержан гражданин РФ 1987 года рождения.«Чтобы достигнуть лучших спортивных результатов, я заказал препараты через сайт, в котором предлагались к продаже анаболические стероиды из Республики Беларусь»,- поясняет задержанный. В почтовом отправлении находились жидкие вещества в виде флаконов и ампул.Проведенной экспертизой установлено, что представленные на исследование образцы товара содержат - "тестостерон энонтат" и «дростанолона пропионат".Их общая масса составила 30,02 грамм. Данные вещества относятся к сильнодействующим и запрещены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе, запрещены в пересылке в международных почтовых отправлениях.В связи с этим, сотрудники Самарской таможни возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях. Санкции этой статьи предусматривают наказание, в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.Необходимо отметить, что это далеко не первый случай, когда самарцы заказывают через интернет анаболики. В январе этого года на молодогочеловека из Самары уже было возбуждено дело. И теперь ему грозит уголовное наказание, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни